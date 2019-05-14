Самолет Путина сопроводила шестерка Су-57

Самолет президента России Владимира Путина при подлете к Ахтубинску, где у главы государства запланирован смотр новых систем вооружений, сопровождала шестерка истребителей Су-57. Видеозапись опубликовал Telegram-канал агентства РИА Новости во вторник, 14 мая.

Путин прибыл в Астраханскую область в рамках проведения майской серии оборонных совещаний. Новые образцы техники президенту продемонстрируют в 929-м Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени В. П. Чкалова. В частности, Путину покажут перспективный ракетный комплекс «Кинжал».

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