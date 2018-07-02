Раскрыты подробности испытаний ракеты Путина

Гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса «Кинжал» будут испытывать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет. Сроки начала испытаний не называются.

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Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31 ВВС России выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса. В ходе испытания подтвердились тактико-технические характеристики «Кинжала» и временные показатели.

1 марта в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что на вооружение российской армии поступил новый гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Российский лидер подчеркнул, что данное вооружение не имеет аналогов в мире.

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