Кремль прокомментировал «теории заговора» с Путиным, Помпео и «Кинжалом»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не расценивать ознакомление президента России Владимира Путина с современным вооружением как попытку оказать влияние на предстоящие переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в году, и это имеет своей целью именно развивать военно-промышленный комплекс, а не посылать кому-то месседж. Не нужно здесь строить теории заговора», — сказал он.

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Пресс-секретарь российского лидера отметил, что мероприятие планировалось задолго до того, как в графике главы государства появилось окно для встречи с американским госсекретарем. По его словам, в Ахтубинске Путину покажут новые системы вооружений, в частности, авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Песков также сообщил, что вечером в Сочи стороны обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность и тематику разоружения. Кроме того, будут затронуты вопросы, связанные с Ираном, Сирией и Венесуэлой.

Помпео впервые посетит Россию в качестве госсекретаря. Этот пост он занимает с апреля 2018-го.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом России в марте 2018 года.

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