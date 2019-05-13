В Европе подтвердили визит Помпео и удивились

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини удивилась приезду госсекретаря США Майка Помпео в бельгийский Брюссель. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает Reuters.

Могерини отметила, что узнала о планах госсекретаря ночью. Уточняется, что конкретных намерений касательно переговоров с Помпео у нее пока нет. «В течение дня мы увидим, удастся ли организовать встречу. Мы всегда рады его [Помпео] поприветствовать», — сказала она.

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Ранее 13 мая МИД России назвал причину отказа Помпео от визита в Москву. По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, сложности связаны «сугубо с изменениями в его собственном графике».

Помпео впервые посетит Россию в качестве госсекретаря. Этот пост он занимает с апреля 2018-го.

12 мая сообщалось, что Помпео планировал обсудить вопросы сотрудничества двух стран. Он подчеркнул, что США и Россия могли бы совместно работать по направлениям Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

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