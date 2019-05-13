Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву в рамках рабочей поездки в Россию. Об этом стало известно Reuters.

Встреча главы Госдепартамента с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым в Сочи в четверг, 14 мая, осталась в силе, уточнило агентство.

Отмечается, что Помпео принял такое решение из-за необходимости провести беседы в Брюсселе по Ирану и другим вопросам перед поездкой в Россию.

Анонимный источник добавил, что госсекретарь США обсудит с Путиным и Лавровым «агрессивные и дестабилизирующие действия, предпринятые Москвой по всему миру».

Помпео впервые посетит Россию в качестве госсекретаря. Этот пост он занимает с апреля 2018-го.

12 мая сообщалось, что Помпео планировал обсудить вопросы, по которым страны могли бы сотрудничать. Он подчеркнул, что США и Россия могли бы совместно работать по направлениям Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

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