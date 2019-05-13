МИД России назвал причину отказа Помпео от визита в Москву

Поездка госсекретаря США Майка Помпео в Москву в рамках его визита в Россию отменена из-за сложного графика. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву. Я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике», — отметил Рябков.

Он добавил, что визит в Сочи пройдет согласно первоначальным планам. Официальный представитель МИД Мария Захарова также подчеркнула, что других изменений нет, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву в рамках рабочей поездки в Россию.

Помпео впервые посетит Россию в качестве госсекретаря. Этот пост он занимает с апреля 2018-го.

12 мая сообщалось, что Помпео планировал обсудить вопросы сотрудничества двух стран. Он подчеркнул, что США и Россия могли бы совместно работать по направлениям Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

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