МИД России назвал причину отказа Помпео от визита в Москву

Поездка госсекретаря США Майка Помпео в Москву в рамках его визита в Россию отменена из-за сложного графика. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
«Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву. Я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике», — отметил Рябков.
Он добавил, что визит в Сочи пройдет согласно первоначальным планам. Официальный представитель МИД Мария Захарова также подчеркнула, что других изменений нет, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву в рамках рабочей поездки в Россию.
Помпео впервые посетит Россию в качестве госсекретаря. Этот пост он занимает с апреля 2018-го.
12 мая сообщалось, что Помпео планировал обсудить вопросы сотрудничества двух стран. Он подчеркнул, что США и Россия могли бы совместно работать по направлениям Сирии, Афганистана и Венесуэлы.