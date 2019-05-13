Трамп подтвердил планы встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с главой России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что встреча глав государств состоится в рамках саммита G20 в Японии в июне. Трамп добавил, что Вашингтону удается налаживать отношения с Москвой, несмотря на жесткую политику в отношении России. «Имеет смысл поладить с Россией», — прокомментировал Трамп визит госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, американская сторона не запрашивала встречу с Москвой, передает РИА Новости. Также он добавил, что в Пекине выступили против такой встречи.

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Ранее, 13 мая, сообщалось о том, что Вашингтон ждет ответ Москвы. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков допустил, что этот вопрос может обсуждаться в ходе визита Помпео в Сочи 13-14 мая.

3 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты обсудили вопрос контроля над ядерным вооружением, «российское вмешательство», а также положение дел в Венесуэле, Украине и Китае.

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