Лавров поделился ожиданиями от встречи с Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ожидает откровенного разговора с госсекретарем США Майком Помпео. Центральными темами встречи, считает министр, будут Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и ситуация с иранской ядерной программой, передает РИА Новости.

Ранее 13 мая стало известно, что Помпео отменил рабочий визит в Москву из-за изменений в своем графике.

12 мая сообщалось, что Помпео планировал обсудить вопросы сотрудничества двух стран. Он подчеркнул, что США и Россия могли бы совместно работать по направлениям Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

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Отношения США и Ирана обострились ровно год назад. Несмотря на то, что Тегеран отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций, 8 мая 2018-го президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и анонсировал возобновление режима рестриктивных мер против Ирана.

Президент Ирана Хасан Рухани тогда, в свою очередь, заявлял, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий и продолжит соблюдать свои обязательства. Отказались выходить из соглашения также страны ЕС.

Согласно СНВ-3, который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у США и России должно было остаться не более 1550 боеголовок. Действие договора заканчивается в 2021 году.

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