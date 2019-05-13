Появилось видео с Путиным на борту нового вертолета

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Татарстан осмотрел модернизированные самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также вертолет Ми-38Т. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 мая.

В частности, глава государства поднялся на борт нового вертолета Ми-38Т, предназначенного для воздушно-десантных войск. Видеозапись опубликовал Telegram-канал агентства РИА Новости. Также президенту продемонстрировали стоящий в отдельном ангаре самолет Ту-214.

Российский лидер прибыл в Казань в понедельник утром. В рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства Путин побывал на авиационном заводе имени Горбунова.

Глава государства посещал предприятие в январе прошлого года. Тогда же был заключен контракт на выпуск бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Президент предложил создать на его базе гражданскую версию сверхзвукового самолета. Он отметил, что советский сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144 сошел с производства из-за экономической составляющей, однако сегодня крупные компании, по его мнению, могли бы использовать подобный самолет.

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