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Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160

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Завершаются предпроектные работы по перспективному сверхзвуковому пассажирскому самолету, заявил РИА Новости заместитель генерального директора по проектированию «Туполева» Валерий Солозобов.

По его словам, предполагается совместно с ведущими институтами завершить исследования по способам снижения звукового воздействия, провести соответствующие эксперименты, а также построить экспериментальный самолет-демонстратор для предварительных летных испытаний. «По результатам натурных испытаний уже будет приниматься решение об окончательном техническом облике», — добавил собеседник агентства.

Говоря о предварительных характеристиках перспективного самолета, Солозобов отметил, что количество мест составит порядка 30, взлетная масса — 70 тонн, а скорость будет в диапазоне от 1,4 до 1,8 числа Маха. На высоте 11 километров самолет сможет развивать скорость от 1500 до 1900 километров в час.

«Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолетов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлетно-посадочные характеристики», — сказал замгендиректора.

По предварительным результатам стоимостного проектирования, в первые годы производства самолет будет немного дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214 (один такой самолет стоит примерно 30 миллионов долларов), выпускаемого сейчас на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях.

Ранее в сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что проблемой сверхзвуковой авиации является преодоление звукового барьера, сопровождающееся повышенной шумностью от самолета. В январе президент России Владимир Путин предложил создать на основе Ту-160 гражданскую версию сверхзвукового самолета.

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