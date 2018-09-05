В России признали морское господство США

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков назвал неоспоримым господство ВМС США в океанской зоне. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

По мнению эксперта, главной особенностью применения ВМС ведущих стран НАТО на ближайшую и среднесрочную перспективу в войнах и вооруженных конфликтах является ориентация на операции и боевые действия «с моря против берега». «Это связано с тем, что господство главной военно-морской силы Североатлантического альянса — флота США в океанской зоне неоспоримо», — отмечает специалист.

Однако, продолжает Сивков, усиление китайских ВМС и возможное наращивание боевых возможностей ВМФ России «может сделать для американцев приоритетной задачей борьбу с флотом противника, в частности в районах морей и океанов, прилегающих к его побережью».

В августе 2018 года эксперт перечислил основные места, где потенциально может начаться третья мировая война. В марте 2018 года доктор военных наук сравнил возможности морских, воздушных и сухопутных сил России и США. В феврале Сивков раскрыл роль Украины в возможной войне США с Россией.

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Тогда же эксперт предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы.

В ноябре 2017-го Сивков посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия, в частности, сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».

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