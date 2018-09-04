В России назвали главную проблему сверхзвуковой авиации

Главной проблемой сверхзвуковой авиации является преодоление звукового барьера, сопровождающееся повышенной шумностью от самолета, заявил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Главная проблема сверхзвуковой авиации — это преодоление звукового барьера. И на сегодняшний день требования по шумности ИКАО (Международной организации гражданской авиации — прим. «Ленты.ру») никем не изменялись. Нет пока ни одного разработчика и производителя, который мог бы полностью им удовлетворить. Работа ведется практически всеми основными производителями авиационной техники — и в Америке, и в Европе, мы тоже на месте не стоим», — сказал министр.

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Также Мантуров заявил, что Россия в случае необходимости способна самостоятельно построить вертолетоносец.

Отвечая на вопрос о возможности повторения в стране «кастрюльной диверсификации» 1990-х годов, чиновник исключил возможность подобного развития событий в настоящее время. «А сегодня так вопрос не стоит. У нас пик загрузки, пик гособоронзаказа», — отметил он.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин предложил на основе Ту-160 создать гражданскую версию сверхзвукового самолета.

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