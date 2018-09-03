США закупились украинским оружием

Командование сухопутных войск США получило мобильную РЛС украинского производства 36Д6М1-1. Соответствующая информация размещена на портале Import Genius, сообщает Defence Blog.

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Издание отмечает, что РЛС планируется использовать на учениях в качестве оружия противодействующей силы.

Как пишет Defence Blog, поставку 36Д6М1-1 в США безуспешно пыталась заблокировать украинская «Компания Инновационные технологии», которая подала в суд на специализированную внешнеторговую фирму «Прогресс», через которую впоследствии РЛС попала к Пентагону. Претензия заявителей сводилась к нарушению авторских прав и невыплате вознаграждения за технологию обнаружения малоразмерных целей 36Д6М1-1, которая ранее могла обнаруживать только крупные объекты, например, самолеты.

Трехкоординатная радиолокационная станция сантиметрового диапазона 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного применения противником активных и пассивных помех. Комплект РЛС скомпонован на базе полуприцепа и прицепа КрАЗ. Производителем радара 36Д6М1-1 выступает научно-производственный комплекс «Искра».

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