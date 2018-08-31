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Адмирал ВМС США оценил эффективность российских подлодок

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Джеймс Фогго

Большие вложения позволили России создать эффективные подводные силы, которым США противостоят в Атлантике, считает командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе адмирал Джеймс Фогго. Его заявление приводит пресс-служба 6-го флота США.

«Активность в подводной войне значительно возросла с тех пор, как я впервые оказался (на военной службе — прим. «Ленты.ру») в Европе и со времен холодной войны. Военно-морские силы России продолжают закачивать рубли в подводную сферу, и у них очень эффективные подводные силы», — сказал адмирал.

Командующий считает, что «Соединенные Штаты втянуты в четвертую битву за Атлантику из-за возросшей активности российских подводных сил». «Театр подводных боевых действий очень важен. Это комплексная военная игра, в которой участвуем все мы», — добавил Фогго.

В конце августа 2018 года США возродили 2-й флот ВМС, призванный сдерживать Россию в Северной Атлантике. Речь идет, прежде всего, о российских подлодках, вызывающих наибольшие опасения у американских военных.

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