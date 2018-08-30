В России объяснили «потерю аппетита» к Су-57

Истребители Су-34 и Су-35, которые «активно поставляются в войска», а также Су-30СМ «решают поставленные задачи», но будущее все равно за Су-57, заявил «Комсомольской правде» президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его утверждению, у российского истребителя пятого поколения «принципиально другие возможности по малозаметности, по набору авиационных средств поражения, по бортовому комплексу обороны, по средствам радиоэлектронной борьбы».

Комментируя слухи о том, что у Минобороны «пропал аппетит к Су-57», топ-менеджер отметил, что «военные самолетом довольны». «Сейчас мы находимся на этапе испытаний непосредственно представителями Минобороны. Такая машина будет определять облик боевой авиации России в ближайшем будущем. Другое дело, с какой скоростью будет происходить обновление», — сказал глава ОАК.

Слюсарь добавил, что «в ближайшей перспективе» ВВС РФ получат 15 машин Су-57, а дискуссия в прессе, касающаяся темпов поставок этих истребителей, «во многом надуманная». «На самом деле это объективный темп — мы называем его первым этапом опытно-боевой эксплуатации самолета. Ведь мы фактически вводим новый тип машины в парк ВКС. А это требует, конечно, определенной этапности», — заявил топ-менеджер.

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15 августа Слюсарь сказал, что Су-57 нельзя сравнивать с самолетами предыдущего поколения, поскольку машина имеет «другой состав систем с совершенно иными функциональными возможностями».

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы ведомство запланировало получить всего 12 таких истребителей.

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