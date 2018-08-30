Пуск новой ракеты ПРО попал на видео

Пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), показали в ролике. Соответствующее видео публикует телеканал «Звезда».
Отмечается, что испытания прошли успешно (ракета поразила цель). В ходе данного пуска, сообщает издание, противоракета обновила рекорды скорости, дальности и точности. В ближайшем будущем обновленное оружие начнет охранять небо Москвы.
«По результатам серии успешных испытаний достоверно подтверждены заложенные в эту ракеты тактико-технические характеристики. Новая противоракета системы ПРО в очередной раз успешно выполнила сложнейшую программу полета и поразила условную цель с заданной точностью», — заявил заместитель командующего 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения генерал-майор Андрей Приходько.