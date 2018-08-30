В США назвали российское фантастическое оружие

Российский робот «Игорек» и активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором не имеют никакого отношения к реальному оружию, которое может появиться в ближайшей перспективе, пишет автор The Drive Тайлер Роговей.

Говоря об «Игорьке», американский эксперт отмечает, что разработчик («Калашников») «застрял в плохой аппроксимации научно-фантастического меха (перспективных передвигающихся на двух ногах роботов — прим. «Ленты.ру»)». Издание отмечает, что в настоящее время у подобного оружия нет применения, а даже если бы и было, то Россия не в состоянии произвести такую технику.

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Отмечая технологические и финансовые возможности России, Роговей пишет, что страна отказалась от серийного производства танков Т-14 «Армата» и истребителей пятого поколения Су-57, отдав предпочтение баллистическим ракетам и гиперзвуковому оружию.

По мнению эксперта, значительная часть российских беспилотных боевых машин «на самом деле всего лишь радиоуправляемые приспособления», демонстрируемые в рамках информационной войны. «Продвинутый искусственный интеллект не есть дистанционно управляемый роботизированный манекен на скутере, а, когда речь заходит только о робототехнике, Россия намного отстает от Соединенных Штатов», — считает Роговей.

Поэтому, по мнению эксперта, активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором, представленный в августе на форуме «Армия-2018», в реальности является «всего лишь костюмом». «Хотя мы должны сообщать о некоторых из этих событий, потому что в каждой дезинформации есть доля истины, добраться до этой истины становится все более сложной задачей», — пишет автор.

Концепт управляемого антропоморфного комплекса, предназначенного для решения инженерных и боевых задач, российский концерн «Калашников» представил в августе на форуме «Армия-2018». По внешнему виду изделие напоминает вездеходный разведывательный транспорт AT-ST из киновселенной «Звездные войны». Впоследствии концепт получил неофициальное название «Игорек».

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