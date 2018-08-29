Российские «умные часы» обошлись без «российских мозгов»

Умные часы будущего для российских военных, образ которых представлен на форуме «Армия-2018», получили импортную элементную базу, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

«Проблема, по мнению российских разработчиков, здесь только одна — элементная база. Она пока, увы, импортная», — отмечает телеканал.

По словам гендиректора «ФСЧ «Восток-Дизайн» Эдуарда Котенкова, руководителя предприятия-изготовителя новинки, устройство, внешне напоминающее обыкновенные механические наручные часы, получит опции камеры, акселерометра, термометра, барометра, компаса, хронографа, калькулятора, мобильного телефона, сенсорного экрана, GPS-навигатора, динамика, планировщика, пульсометра, шагомера, датчика освещения, датчика измерения ультрафиолетового и других видов излучений.

Также часы предполагают функциональность фитнес-трекеров, которые будут поддерживать программы анализа физической подготовки военнослужащих и будут иметь возможность фиксировать биометрию, например, артериальное давление и интенсивность потоотделения на поле боя.

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Кроме того, армейские часы нового поколения смогут собирать информацию с помощью внешних или встроенных сенсоров, получать данные с других инструментов или компьютеров, а также поддерживать беспроводные технологии.

Такие устройства смогут работать в паре с армейскими средствами связи и боевого управления, выступая в роли вспомогательного экрана, который оповещает владельца о поступлении новых уведомлений, например, оперативных сообщений, звонков и напоминаний из календаря.

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