В Китае отказали России в больших кораблях

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» российские военные заинтересовались покупкой китайского универсального десантного корабля 054АЕ, поскольку современная Россия не может самостоятельно производить крупные военные корабли, пишет Fenghuang wang.

Издание отмечает, что принимавший в 2017 году участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие» фрегат 054А показал себя наилучшим образом и привлек внимание российской стороны внешним видом и функционалом.

Портал, ссылаясь на российских военных экспертов, заявляет, что в настоящее время российский флот требует модернизации, а спасти ситуацию сможет фрегат 054А. Кроме того, корабль водоизмещением 20 тысяч тонн напоминает десантный корабль-вертолетоносец семейства Mistral («Мистраль»), приобрести который Россия у Франции не смогла из-за событий 2014 года на востоке Украины и присоединения Крыма.

«Россия давно утратила способность строить крупные корабли и до настоящего момента не располагала возможностями самостоятельно обеспечить ими флот, покупая такие корабли у других стран. Таким шансом успел воспользоваться Китай, представивший на форуме модели кораблей, в которых нуждается Россия», — пишет портал.

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Также издание отмечает, что почти все инфракрасные приборы, установленные на российских танках, военных вертолетах и машинах разведки, произведены в Китае, хотя ранее подобное оборудование поставлялось Францией.

В августе 2018 года автор The National Interest Дэйв Маджумдар предположил, что России к концу 2030-х годов не удастся построить авианосец с нормальным водоизмещением не менее 70 тысяч тонн. Ранее в том же месяце президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что для ВМФ России будет построен экспедиционный корабль, совмещающий функции десантного корабля и вертолетоносца.

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