Наука и техника
 
Последние новости
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы
Путин раскрыл главную цель пенсионной реформы
Шершни построили огромное гнездо в автомобиле
Производитель автомобилей Джеймса Бонда выйдет на биржу
Гроб Маккейна понесет россиянин
Россиянин искупался в запрещенном месте и поплатился
Россиянин пережил мощный удар током и напугал спасателей
По делу о пытках в ярославской колонии задержали еще двоих тюремщиков
Германия спасет Турцию от США
Новости партнеров

В Китае отказали России в больших кораблях

Перейти в «Мою Ленту»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» российские военные заинтересовались покупкой китайского универсального десантного корабля 054АЕ, поскольку современная Россия не может самостоятельно производить крупные военные корабли, пишет Fenghuang wang.

Издание отмечает, что принимавший в 2017 году участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие» фрегат 054А показал себя наилучшим образом и привлек внимание российской стороны внешним видом и функционалом.

Портал, ссылаясь на российских военных экспертов, заявляет, что в настоящее время российский флот требует модернизации, а спасти ситуацию сможет фрегат 054А. Кроме того, корабль водоизмещением 20 тысяч тонн напоминает десантный корабль-вертолетоносец семейства Mistral («Мистраль»), приобрести который Россия у Франции не смогла из-за событий 2014 года на востоке Украины и присоединения Крыма.

«Россия давно утратила способность строить крупные корабли и до настоящего момента не располагала возможностями самостоятельно обеспечить ими флот, покупая такие корабли у других стран. Таким шансом успел воспользоваться Китай, представивший на форуме модели кораблей, в которых нуждается Россия», — пишет портал.

Также издание отмечает, что почти все инфракрасные приборы, установленные на российских танках, военных вертолетах и машинах разведки, произведены в Китае, хотя ранее подобное оборудование поставлялось Францией.

В августе 2018 года автор The National Interest Дэйв Маджумдар предположил, что России к концу 2030-х годов не удастся построить авианосец с нормальным водоизмещением не менее 70 тысяч тонн. Ранее в том же месяце президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что для ВМФ России будет построен экспедиционный корабль, совмещающий функции десантного корабля и вертолетоносца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
俄罗斯要采购中国武器了？三大装备上名单 这一次是千真万确
США «раскрыли» военные секреты России в Сирии
В России ответили на критику «Арматы»
Названа главная проблема Пентагона
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01Сегодня
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год

«С этих высот могли обстреливать Владивосток»

Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
16:5319 августа

«Армату» выставят на потеху

07:01Сегодня

Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым

18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

Наука и техникаПартнерский материал

Личный подход

Как быстро оформить каско со смартфона
04:00Сегодня

Объяснена причина самой страшной катастрофы на Земле

00:13Сегодня

США «раскрыли» военные секреты России в Сирии

10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

Наука и техника00:0427 августа

Взяли за душу

У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
19:4728 августа

Названа неожиданная польза красного мяса

19:1028 августа

Здоровый образ жизни оказался смертельно опасным

12:0828 августа

Раскрыта миссия первого Ту-22М3М

Россия
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
«Он ел мусор на улице, пытаясь спасти мир»
 
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
Россиянин пережил мощный удар током и напугал спасателей
Сборы детей в школу вызвали финансовые затруднения у половины россиян
В Чечне ответили на жалобу Путину из-за слов Кадырова
Грабитель с пистолетом и гранатой ворвался в магазин и никого не напугал
Все материалы
Мир
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Гроб Маккейна понесет россиянин
Трамп свалил вину на Китай вместо России
Россияне пострадали в ДТП в Турции
Объяснена популярность Путина на Западе
Ребенок с аутизмом залез в скорую, устроил аварию и уехал в овраг
На Шри-Ланке затеяли стройку и нашли массовое захоронение
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Порошенко увидел «щупальца Москвы» в выборах на Украине
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Украина закрыла свое представительство при СНГ
Украина усилит военную мощь в Азовском море
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Украина захотела американские системы ПВО
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Пенсионный фонд перейдет на блокчейн
Производитель автомобилей Джеймса Бонда выйдет на биржу
Российский бизнес научат делиться
Германия спасет Турцию от США
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Вора в законе Пызу обстреляли из гранатомета
Жительница Кузбасса наступила на ногу полицейскому и пошла под суд
В сети появились фото напавшего на воинский эшелон авторитета Жданчика
Сбежавшего из России бывшего главу «Трансаэро» обвинили в растрате миллиарда
Все материалы
Наука и техника
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год«С этих высот могли обстреливать Владивосток»
Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
В Китае отказали России в больших кораблях
Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым
Объяснена причина самой страшной катастрофы на Земле
США «раскрыли» военные секреты России в Сирии
Презентация Ту-22М3МПора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М
Все материалы
Спорт
Газанули
Они поднялись со дна российского футбола. И опережают чемпионов
Футболист отметился автоголом почти с центра поля
Тренер Нурмагомедова восхитился Макгрегором
Бывшего игрока сборной Англии изувечила африканская крыса
Футболист обыграл троих и забил с острого угла
Салах пожаловался на пребывание в Чечне во время чемпионата мира
«Зенит» сравнили с братской могилой для молодых футболистов
Все материалы
Культура
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
Певица из Spice Girls начала лечиться от секс-зависимости
Тело величайшей певицы в истории положили в золотой гроб и выставили в музее
Киану Ривз возбудил поклонников фотографией на коне
Умер актер из «Убойной силы»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
Пекарню в Амстердаме пристыдили за название в честь юной жертвы Холокоста
Модель рассказала о неприятной изнанке счастливых кадров c любимым
Американец опубликовал секс-видео с бывшей на сайте с миллиардной аудиторией
Предложение психолога нарисовать велосипед разозлило женщин
Владимир Соловьев одобрил посадки «сопляков» за репосты
В сети наглядно продемонстрировали ограбление через смартфон
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Раскрыт ежечасный заработок кандидатки в самые молодые миллиардерши
Раскрыто значение формы пупка
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Меган Маркл стала примером для масс-маркета
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Россиянин искупался в запрещенном месте и поплатился
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
Два лайнера едва не разбились из-за столкновения с неопознанным самолетом
Все материалы
Из жизни
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Шершни построили огромное гнездо в автомобиле
Тигру-инвалиду сделают протез взамен потерянной из-за браконьера лапы
Девушка нечаянно вышла замуж за незнакомого китайца
Найденный на берегу огромный кальмар оказался вдвое больше человека
Все материалы
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Внедорожники, ставшие кроссоверами II
Шесть машин, сменивших внедорожное прошлое на кроссоверное настоящее. Часть вторая
Porsche в грязи
Спорткары, которые обгоняли на грунтовке внедорожники: Porsche возвращается в ралли
Скандальная реклама автомобилей
Сексизм, черный юмор и насмешки над конкурентами в рекламе машин
Renault сделала для России купеобразный кроссовер
Ford F-150 Raptor превратили в мегахардкорный пикап со «звездным небом»
Kia частично раскрыла дизайн нового Proceed
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы