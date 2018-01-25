В России через два часа после слов Путина занялись гражданской версией Ту-160

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над проектом сверхзвукового авиалайнера, в котором могут быть использованы технологии, примененные в стратегическом ракетоносце Ту-160. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании в четверг, 25 января.

За несколько часов до этого президент России Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160. Днем в четверг глава государства понаблюдал за полетом этого бомбардировщика в Казани, после чего, как передавал «Интерфакс», озвучил идею возрождения сверхзвуковой пассажирской авиации, которая некоторое время существовала в СССР. «Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — сказал российский лидер.

В качестве аргумента Путин привел то, что сейчас быстрее долететь из Москвы до Нью-Йорка (около девяти часов), чем из Калининграда до Владивостока (более 13-14 часов с пересадками).

Ту-144 был первым и одним из двух в мире типов сверхзвуковых авиалайнеров. Пассажирские перевозки на нем осуществлялись с ноября 1977-го по июнь 1978-го и прекратились по причине катастрофы опытного экземпляра. Последний полет воздушного судна этого типа был совершен в 1999 году, это был значительно модифицированный Ту-144Д, использовавшийся НАСА для исследований.

Вторым в истории сверхзвуковым пассажирским самолетом был британо-французский «Конкорд». Эти авиалайнеры эксплуатировались с 1976 по 2003 год и перевезли намного больше пассажиров, чем Ту-144 — 2,5 миллиона против 3284.

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