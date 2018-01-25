Ту-160 пролетел над Казанью на высоте 300 метров

В Казани состоялся демонстрационный полет стратегического бомбардировщика Ту-160М, передает «Интерфакс». За испытаниями лично наблюдали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и ряд других членов правительства.

Полет, видео которого опубликовано на YouTube-канале «Реального времени», длился около семи минут и прошел на высоте 300 метров. «Хорошая работа. И движения рассчитаны», — отметил глава государства.

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Самолет, названный в честь первого главкома ВВС России Петра Дейнекина, изготовлен на Казанском авиационном заводе по советским наработкам. Он будет передан в войска до конца 2018-го. По своим характеристикам ракетоносец в основном соответствует Ту-160, а не модернизированному варианту Ту-160М2, серийное производство которого, как предполагается, начнется с 2021 года.

Серийный выпуск Ту-160, начавшийся в 1984 году в Казани, был приостановлен в 1990-е после того, как тогдашний президент Борис Ельцин в 1992-м объявил об отказе от закупки этих самолетов. В 1997-м начались работы по восстановлению производства: две машины были достроены из старых заделов, сохраненных на заводе.

В данный момент в составе ВКС России находятся 11 бомбардировщиков Ту-160 и 5 — Ту-160М.

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