Новый Ту-160 назвали в честь командовавшего уничтожением авиации Ичкерии

Стратегический бомбардировщик Ту-160М, изготовленный на Казанском авиационном заводе, назван в честь генерала армии Петра Дейнекина, который в 1990-х годах был главнокомандующим ВВС России. Фотографию самолета опубликовал сайт телеканала «МИР 24».

На снимке видно, что на фюзеляже написано имя военачальника.

Планируется, что 25 января ракетоносец совершит демонстрационный полет, за которым понаблюдает президент России Владимир Путин. Мероприятие пройдет в Казани.

Бомбардировщик, имеющий заводской номер 8-04, изготовлен по советским наработкам, сохраненным на заводе после приостановки серийного выпуска Ту-160 в 1990-е годы. Самолет будет передан ВКС России до конца 2018 года. Машина — это не опытный образец Ту-160М2, на ней проведена лишь малая модернизация без замены планера и двигателей.

Петр Дейнекин, скончавшийся в августе 2017 года в возрасте 79 лет, был первым главнокомандующим ВВС России. В ходе первой чеченской кампании под его руководством, в частности, наносились авиаудары по чеченским аэродромам, на которых располагались захваченные сторонниками самопровозглашенной Ичкерии самолеты и вертолеты. В 1997-м Дейнекину было присвоено звание Героя России.

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