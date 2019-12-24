Путин потребовал лучшего оружия

Президент Владимир Путин в ходе расширенной коллегии министерства обороны заявил, что Россию не устроит ничья в вопросе вооружений. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря.
«Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья, мы должны быть лучшими», — сказал он, комментируя качество российских вооружений.
Глава государства отметил, что сегодня все виды и рода войск ВС способны выполнять свои задачи, гарантировать мир и безопасность стране. Система управления вооруженными силами в этом году была существенно улучшена за счет введения новых комплексов и модернизации существующих, добавил он.
22 ноября Путин заявил, что к настоящему моменту доля современного оружия и техники в армии достигла 68 процентов. Многие образцы техники существенно превосходят зарубежные аналоги, подчеркнул он.
Ранее в том же месяце глава государства отметил, что новейшие системы вооружений создаются исключительно для защиты страны, а не для нападения.