Оценен уровень защищенности России от ракетных ударов

Россия полностью защищена от ракетного нападения, неприкрытых направлений нет, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.

«Восстановлено 100-процентное информационное поле системы предупреждения», — сказал он.

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Вице-премьер в пятницу принял участие в церемонии открытия на территории предприятия МАК «Вымпел» памятника советскому ученому Владиславу Репину, под руководством которого был разработан первый в СССР проект Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

6 ноября президент России Владимир Путин заявил, что задача новейших систем российского вооружения состоит исключительно в том, чтобы гарантировать стране безопасность. Он подчеркнул, что сегодня Москва обладает оружием, аналогов которого в мире нет.

В середине октября Путин заявил, что Россия продолжает разрабатывать передовые вооружения и после того, как в марте прошлого года продемонстрировала уникальное гиперзвуковое оружие.

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