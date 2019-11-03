В США оценили шансы победить Россию в войне

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В настоящее время Вашингтон способен эффективно действовать против Москвы или Пекина лишь в одном крупном региональном военном конфликте, однако данная способность США нивелируется в случае одновременного ведения боевых действий против России и Китая на двух фронтах. Об этом говорится в ежегодном 500-страничном докладе Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation.

В отчете организации Россия оценивается как «агрессивная» (на единицу ниже самой высокой оценки) в своем «поведении» и «угрожающая» (максимальная оценка) с позиции ее «возрастающих способностей». Аналогичные выводы делаются в отношении Китая. Согласно Index of U.S. Military Strength, «текущая военная мощь США, вероятно, способна удовлетворить требованиям одного крупного регионального конфликта», однако Вашингтон не сможет одновременно участвовать в двух географически разнесенных конфликтах против Москвы и Пекина.

В документе отмечается, что зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей», противоспутниковые комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются одними из основных направлений модернизации российского оружия. В частности, дальность ракет С-500 «Прометей» приближается к 500 километрам, что «может иметь значительные последствия для европейской безопасности, когда ракета поступит на вооружение», однако заявленным планам могут помешать проблемы финансового характера. Согласно отчету, Россия создает ракету наземного базирования, способную уничтожить околоземный спутник, а также интенсивно работает над оружием направленной энергии.

В докладе, состоящем из нескольких частей, Россия признается главной угрозой для США в настоящее и ближайшее время, однако отмечается, что в дальнейшем такая позиция перейдет Китаю. Среди других угроз Соединенным Штатам называются Иран, Северная Корея и международный терроризм.

В октябре старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер опубликовал отчет, согласно которому потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.

В предыдущем отчете Index of U.S. Military Strength, опубликованном в октябре 2018 года, также заявлялось о невозможности США одновременно вести войну с Россией и Китаем.

В октябре 2017 года Юрий Борисов, занимая должность вице-премьера, в интервью «Военно-промышленному курьеру» заявил, что основными приоритетами в проекте госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы значатся развитие стратегических ядерных сил, «расширение номенклатуры» высокоточных вооружений и «разведывательно-информационное обеспечение боевых действий», включающее «космическую группировку, навигацию, беспилотные средства».

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