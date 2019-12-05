С провинившимися бизнесменами попросили быть помягче

В Уголовный кодекс следует внести изменения, касающиеся мер пресечения в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. С такой инициативой выступила Общественная палата, выдержки из резолюции которой приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авторы документа предлагают назначать фигурантам уголовных дел по «экономическим» статьям меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. Приоритетным для судов в таких случаях должно стать освобождение до начала процесса под залог.

Также предлагается декриминализировать неисполнение контрактов — для этого необходимо ввести в Уголовный кодекс специальную соответствующую норму. Такие нарушения следует относить к гражданско-правовым спорам, а не к экономическим преступлениям, уверены авторы. К тому же, эти две категории нужно разграничивать точнее, нежели это происходит сейчас.

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Полномочия прокуратуры должны быть расширены с тем, чтобы она следила за ходом оперативно-розыскной деятельности, а также дознания и предварительного следствия. Еще одно предлагаемое изменение касается отказа от обвинений в организации преступного сообщества в отношении бизнесменов в качестве давления на них.

Авторы документа ссылаются на выступление Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию, в котором он заявил, что 45 процентов уголовных дел, возбуждаемых в отношении предпринимателей, не доходит до суда из-за несостоятельности обвинения.

Ранее с похожими инициативами выступали многие чиновники и органы власти, включая министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова, главу Минэкономразвития Максима Орешкина (высказывались за смягчение меры пресечения в отношении американского инвестора Майкла Калви), бизнес-омбудсмена Бориса Титова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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