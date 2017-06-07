Предприниматели создадут фонд для выхода из тюрем под залог

Предприниматель Александр Хуруджи объявил о том, что к осени будет открыт фонд для изменения меры пресечения предпринимателям взамен тюремного заключения на залог, сообщает ТАСС. На первом этапе он будет рассчитан на помощь для порядка 50 бизнесменов в год, сказал основатель проекта.

«По моим оценкам, это серьезно изменит ситуацию с основаниями для изменения мер пресечения на более мягкую и в частности на залог», — сказал он. Проект создания фонда будет представлен бизнес-омбудсмену Борису Титову, затем начнется его регистрация, будут сформированы органы управления и наблюдательный совет.

Фонд будет всероссийским, при этом не исключена возможность того, что придется поручаться не только за тех, кто находится в российской юрисдикции.

Материалы по теме Оковы тяжкие Почему экономические амнистии не укрепляют доверия между властью и бизнесом

«Мы считаем, что фонд должен стартовать с суммы 100 миллионов рублей, но все будет зависеть от того, какое количество будет участников. Залоги сейчас разные — это и 2, и 5, и 10 миллионов рублей, мы условно рассчитываем на 50 человек в год», — пояснил Хуруджи.

По словам предпринимателя, фонд сможет аккумулировать средства различных людей для внесения залога за конкретного человека. «Когда за человека, который оказался в неволе, хочет дать (залог) друг, брат, сват, родственник и каждый понемножку, фонд будет выступать в роли аккумулятора этих ресурсов. Дальше — человек исполнил все свои обязательства, отсудился, не нарушил меры, деньги всем вернулись», — пояснил он. По его оценке, все деньги с вероятностью 99,9 процента фонд получит обратно, так как согласно статистике, такую меру пресечения нарушает менее 0,1 процента.

Александр Хуруджи провел в СИЗО более полугода, а в текущем году был оправдан судом Ростова-на-Дону. Также оправдан предприниматель Сергей Конопский. Кроме того, суд постановил возвратить Хуруджи залог в пять миллионов рублей и оставить гражданский иск в 478 миллионов рублей без рассмотрения. Следствие считало, что АО «Энергия», владельцем которого был Хуруджи, похитило эту сумму, предоставляя недостоверные документы для установления индивидуальных тарифов. Однако суд счел обвинение несостоятельным.