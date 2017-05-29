Министра строительства Ингушетии отпустили под залог в 1,5 миллиона рублей

Суд в Пятигорске освободил под залог в полтора миллиона рублей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Мустафу Буружева. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

Чиновнику изменили меру пресечения с домашнего ареста. Решение было принято 19 мая.

О задержании Буружева стало известно 3 февраля. Следователи ходатайствовали о заключении министра под стражу, однако Пятигорский городской суд решил поместить его под домашний арест.

Вместе с ним по делу о мошенничестве, в результате которого было похищено 54 миллиона рублей при строительстве школы в Джейрахском районе, проходит директор подрядной организации.