Министр ЖКХ Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия Мустафа Буружев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Министр строительства и ЖКХ Республики Ингушетия Мустафа Буружев задержан по подозрению в мошенничестве на более чем 54 миллиона рублей при строительстве школы в республике», — сообщил источник агентства.

В декабре 2016 года сотрудники республиканского управления ФСБ задержали начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимура Хамхоева. Его подозревают в причастности к разбойному нападению. По предварительным данным, злоумышленники забрали у потерпевшего принадлежащий ему автомобиль зарубежного производства, сотовый телефон и потребовали 800 тысяч рублей за возвращение имущества и неразглашение сведений о личной жизни.