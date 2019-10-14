В России пополнится список жизненно важных препаратов

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) расширится на 23 пункта. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, передает «Интерфакс».

На данный момент в перечне 735 позиций. По словам Медведева, список будет расширен в 2020 году.

Премьер добавил, что также будет расширен список лекарств, которые могут получить льготные категории граждан. Препараты для лечения сложных болезней «достаточно дорогие», но люди с редкими заболеваниями в них особенно нуждаются, подчеркнул Медведев.

Ранее стало известно, что россияне получают только 1,4 миллиона упаковок жизненно важного препарата преднизолон вместо двух миллионов, необходимых в год. Производство препарата в России ограничено из-за низкой закупочной цены. Нехватка препарата также может быть следствием высокого спроса на него — часто люди покупают больше таблеток, чем необходимо.

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