Стало известно о дефиците жизненно важного препарата в России

Россияне получают только 1,4 миллиона упаковок жизненно важного препарата преднизолон вместо 2 миллионов, необходимых в год. Об этом сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина, передает ТАСС.

По ее словам, производство препарата в России ограничено из-за низкой закупочной цены. Таблетки выпускает только одна фармкомпания — «Гедеон Рихтер». Однако и она уже заявляет о рисках нерентабельности из-за цены, которая сейчас выше 75 рублей.

«Что беспокоит производителей? Это сам фактор регистрации цены на этот препарат. <...> Цена нерентабельная», — пояснила Максимкина.

Кроме того, по ее словам, нехватка препарата также может быть следствием высокого спроса на него — часто люди покупают больше таблеток, чем необходимо.

«До конца года общий объем в 1,4 миллиона упаковок, который "Гедеон Рихтер" планировал, — он будет закрыт», — констатировала Максимкина.

Преднизолон применяется при бронхиальной астме, аллергических реакциях, заболеваниях кожи, различных формах лейкемии, а также обладает противовоспалительным и противошоковым эффектом. Кроме того, он назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов.

26 августа стало известно, что препарат закончился в сочинских аптеках, он также отсутствовал у поставщиков. В аптечном управлении Сочи не уточнили, когда гормональное лекарство вернется в продажу, но отметили, что существуют аналоги.

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