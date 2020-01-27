Путин дал месяц на решение проблемы с незарегистрированными лекарствами

Президент России Владимир Путин поручил правительству до начала марта утвердить порядок ввоза в страну незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, для оказания медпомощи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Материалы по теме «Донбасс порожняк не гонит» Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции

Ранее Путин поручил создать единый сквозной регистр получателей льготных препаратов, чтобы исключить перебои в поставках жизненно важных лекарств. Он подчеркнул, что не должно быть такой ситуации, когда люди остаются без необходимых медикаментов. Президент призвал правительство отрегулировать механизм ввоза спецпрепаратов, которые пока не имеют разрешения.

В конце декабря 2019-го глава государства подписал закон, разрешающий ввоз в страну незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определенным пациентам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!