Правительство России выделит средства на закупку «Фризиума» и других лекарств

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение выделить из резерва правительства до 22 миллионов рублей на закупку препаратов для лечения детей, которые не зарегистрированы в России. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 января.

В частности, речь идет о препарате «Фризиум» для лечения эпилепсии, рассказал Медведев. Всего, по словам премьера, речь идет о восьми незарегистрированных в РФ лекарствах.

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В конце декабря 2019-го президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в страну незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определенным пациентам.

В октябре Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями.

В июле россиянка Елена Боголюбова была задержана при получении на почте посылки с 400 таблетками «Фризиума». Лекарство предназначалось ее сыну, который страдает генетическим заболеванием. 15 августа еще одну россиянку задержали за посылку с «Фризиумом» для сына, больного эпилепсией.

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