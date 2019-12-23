Совфед разрешил ввозить в Россию незарегистрированные препараты

Совет Федерации в понедельник, 23 декабря, одобрил законопроект, который позволяет в некоторых случаях закупать за границей и ввозить в Россию незарегистрированные медикаменты, содержащие наркотические или психотропные вещества. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, ввозить незарегистрированные препараты, свободный оборот которых запрещен в России, можно для нужд конкретных пациентов или групп пациентов. Закупать тот или иной препарат будут «по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов при наличии решения врачебной комиссии», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Ранее сообщалось, что принятый Госдумой законопроект, если его подпишет президент, позволит избежать уголовных дел за покупку в интернете лекарств для тяжелобольных, которых нет на российском рынке. Комиссия врачей должна установить, что российские аналоги не подходят или их прием по каким-то причинам невозможен.

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В России неоднократно возникали скандалы вокруг запрещенных препаратов, таких как препарат от эпилепсии «Фризиум». Несколько матерей в разное время пытались купить его за границе для своих больных детей. Одну женщину задержали и угрожали уголовным делом о контрабанде психотропных веществ. На вторую завели дело, которое потом прекратили.

До 2024 года в стране должен быть реализован национальный проект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Одной из целей проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет.

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