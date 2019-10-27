Тяжелобольным россиянам пообещали доставить «Фризиум» до конца недели

Семьи, ожидающие не зарегистрированный в России препарат «Фризиум», получат его до конца следующей недели. Об этом рассказала учредитель благотворительного фонда «Вера», идеолог проекта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер, сообщается на сайте ОНФ.

По ее словам, самолет с первой партией препарата для лечения детей, больных эпилепсией, уже прибыл в Россию. В регионы «Фризиум» начнут доставлять уже в начале следующей недели.

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Федермессер рассказала, что над проблемой поставок препарата в Россию работали Минздрав, Минпромторг, Администрация президента, Общероссийский народный фронт, «Единая Россия» и медики. По ее словам, чтобы решить задачу как можно быстрее, общественникам и ответственным лицам приходилось работать в течение четырех месяцев чуть ли не круглосуточно.

Представительница ОНФ отметила, что следующий этап — регистрация препарата и начало собственного производства. Кроме того, она добавила, что необходимо менять законодательство в части наказания для людей, нарушивших правила оборота наркотических средств в интересах пациентов. «Будь то родители или медики, когда нарушение не повлекло утечки в нелегальный оборот, не принесло общественного вреда», — добавила Федермессер.

В Сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала, что производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в течение месяца, а саму процедуру регистрации ускорят. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями.

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