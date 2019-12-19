Путин рассказал о решении проблемы с закупкой жизненно важных лекарств

Президент России Владимир Путин заявил, что у властей есть решение проблемы закупок редких лекарств — оно заключается в регистрации новых цен на препараты при проведении аукционов. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Решение принято, оно должно быть реализовано в ближайшее время», — сказал президент. Так Путин ответил на вопрос от телеканала RT. Журналист спросил, возможно ли системное решение проблемы нехватки жизненно важных препаратов, из-за которой люди покупают их в интернете и сталкиваются с проблемами.

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Президент добавил, что люди не должны быть лишены возможности использовать такие лекарства, но не надо забывать о развитии собственной фармакологической промышленности.

В сентябре сообщалось, что председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Премьер отметил, что правительство до конца 2023 года планирует наладить выпуск необходимых форм лекарств для детей с болевыми и судорожными синдромами.

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19 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались 1895 представителей прессы, что стало рекордом. Эта конференция — уже 15-я по счету. Впервые Путин общался с журналистами в таком формате в 2001 году.

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