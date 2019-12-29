«Единая Россия» помогла тяжелобольным детям

Правозащитный центр «Единой России» приобрел и передал необходимые лекарства детям с муковисцидозом — наследственным заболеванием, которое характеризуется тяжелыми нарушениями функций органов дыхания. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Вместе с Минздравом мы работаем над системным решением существующих проблем [с препаратами], у Минздрава уже есть соответствующая дорожная карта. Но необходимо было в оперативном порядке помочь детям, которым лекарства нужны сейчас», — сказал сопредседатель центра, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

По словам парламентария, центр будет сотрудничать с пациентами и пациентскими организациями для выявления системных и адресных проблем.

За помощью в решении проблемы иностранных лекарств к Старшинову обращалась глава правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом «На одном дыхании» Ирина Дмитриева, добавили в ЕР.

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