Российские врачи впервые пересадили ребенку одновременно легкие и печень

Врачи НМИЦ трансплантологии имени Шумакова впервые пересадили печень и легкие ребенку с муковисцидозом. Операция состоялась 2 февраля и шла 16 часов. В настоящее время пациент прошел реабилитацию и готовится к выписке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Операцию проводил директор НМИЦ Сергей Готье. По его словам, это была первая успешная трансплантация трех органов, включая два легких, сделанная девятилетнему мальчику. Успешных пересадок детям этого возраста в медицинской литературе описано до сих пор не было.

Муковисцидоз — системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией специфичного гена и выражающееся тяжелым поражением желез внутренней секреции, органов дыхания, печени и поджелудочной железы. Летальность составляет 50-60 процентов, а продолжительность жизни пациентов достигает 20-50 лет в зависимости от страны. Одним из вариантов лечения является трансплантация легких, при которой имеет смысл одновременная пересадка обоих органов.

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