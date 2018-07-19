В России придуман новый препарат для лечения почек

Болезни почек занимают сегодня особое место в ряду хронических неинфекционных заболеваний. Они широко распространены, на ранней стадии протекают бессимптомно, из-за чего пациенты не обращаются к врачам за лечением, быстро прогрессируют и способствуют резкому снижению качества жизни, а в терминальной стадии приводят к необходимости применения дорогостоящих методов заместительной терапии – диализа и пересадки почки. Большинство заболеваний почек поражают нефроны, структурно-функциональные единицы органа. Поврежденные нефроны, в свою очередь, перестают справляться с очищением организма и выведением из него отходов жизнедеятельности. Причиной возникновения почечной недостаточности называют генетическую предрасположенность, травмы, а также прием большого количества лекарственных препаратов.

По данным National Health and Nutrition Examination Survey (NHAHES), 10-12 процентов мирового населения имеют хронические заболевания почек. В России ситуация похожая: по статистике Минздрава, около 15 миллионов человек, или каждый девятый, страдают от почечной недостаточности.

Диагноз «хроническое» ставят, когда повреждение почек, снижающее функционал этого органа, длится три и более месяцев. Одним из серьезных сопутствующих заболеваний является почечная анемия, напрямую влияющая на степень тяжести астенического синдрома у пациентов, переносимость физической нагрузки, эффективность интеллекта и силу иммунитета. По мере развития хронической болезни почек прогрессирует и анемия. Причина — в падении синтеза эритропоэтина, гормона роста эритроцитов, в поврежденных нефронах. По данным экспертов, почечная анемия встречается у 90 процентов больных. Между тем профилактика и коррекция анемии напрямую влияет на выраженность протекания хронической почечной болезни, повышает эффективность лечения и улучшает качество жизни пациента.

Как пояснили «Ленте.ру» в компании BIOCAD основным методом лечения и профилактики почечной анемии является лекарственная терапия препаратами на основе эритропоэтина. Наиболее эффективными препаратами считаются созданные на основе дарбэпоэтина альфа, но до сих пор российские пациенты были вынуждены применять дорогостоящие лекарства зарубежных производителей. Однако недавно компания BIOCAD объявила о завершении клинических испытаний первого отечественного биоаналога дарбэпоэтина альфа (BCD-066), который предназначен для терапии анемии при почечных и онкологических болезнях. Объем инвестиций в разработку составил 400 миллиона рублей. Препарат поступит в продажу в конце 2018 года, а в 2021 году компания намерена вывести на рынок собственную инновационную разработку нового для фармрынка препарата для лечения анемии у пациентов с почечной недостаточностью и онкологическими заболеваниями, — рассказали «Ленте.ру» специалисты BIOCAD.

Сейчас дорогостоящий импортный дарбэпоэтин альфа закупается в рамках программ государственных гарантий. В 2016 году на эти цели из бюджета было выделено около 1 миллиарда рублей, в 2017 году — более 1,1 миллиарда рублей. По данным портала госзакупок, с начала 2018 года на закупки дарбэпоэтина альфа из госбюджета направлено уже почти 200 миллионов рублей. Менеджеры BIOCAD заверили «Ленту.ру» в том, что стоимость биоаналога будет существенно ниже, чем у импортных лекарств, что позволит обеспечить необходимым препаратом большее число нуждающихся пациентов.

По оценкам компании, в 2019 году объем продаж нового препарата составит около 700 миллионов рублей. На первом этапе лекарство будет продаваться только на российском рынке, однако в дальнейшем BIOCAD рассчитывает организовать экспорт своего биоаналога в страны Таможенного союза ЕАЭС. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению продаж препарата до 3 миллиарда рублей в год. Достичь этого показателя BIOCAD рассчитывает через 5 лет.

«Сегодня конкуренции на рынке дарбэпоэтина альфа практически нет. С учетом стабильного роста и возможностей для получения доходов рынок перспективен и открыт для выхода на него новых участников. Новый биоаналог дарбэпоэтина альфа от BIOCAD получил положительные отзывы профессионального сообщества. А учитывая то, что наша разработка — пока единственный отечественный препарат длительного действия для терапии почечной анемии на российском и постсоветском рынке, мы имеем все шансы занять значительную его долю. В перспективе же, с выпуском оригинального препарата, BIOCAD планирует стать заметным игроком на мировом рынке лекарств от почечных заболеваний», — рассказал вице-президент по маркетингу и продажам компании BIOCAD Олег Павловский.

Мировой рынок лекарств для лечения заболеваний почек вырастет к 2023 году на 6,3 процента до 14,3 миллиарда долларов США. Устойчивая положительная динамика рынка препаратов для терапии почечных заболеваний связана с их увеличивающейся распространенностью, технологическими достижениями, позволяющими осуществлять раннюю диагностику, а также ростом числа эффективных методов лечения, говорится в новом аналитическом отчете исследовательской компании Renal Disease Market.