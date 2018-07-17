Найден способ победить редкие особо опасные формы рака

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Ученые из Йельского центра исследования рака в США обнаружили новый механизм возникновения редких наследственных форм рака. Оказалось, что злокачественные опухоли формируются из-за нарушения процессов восстановления поврежденной ДНК. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи изучили несколько синдромов, которые могут привести к раку. Первый называется наследственным лейомиоматозом и почечноклеточным раком (HLRCC), а второй — связанной с сукцинат-дегидрогеназой наследственной параганглиомой и феохромоцитомой. Оба состояния повышают риск появления опухолей, которые могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. Новообразования лечатся хирургическим путем, однако при появлении метастазов оперативное вмешательство становится неэффективным.

При обоих заболеваниях клетки продуцируют аномальное количество метаболитов, участвующих в биохимических процессах конвертации углеводов, жиров и белков в энергию. Это связано с дефектами в генах, которые кодируют ферменты, необходимые для преобразований этих метаболитов в другие соединения. Однако ученые выяснили, что высокий уровень метаболитов, в свою очередь, может нарушить гомологичную рекомбинацию, которая используется клетками для восстановления ДНК.

По словам ученых, опухоли можно лечить с помощью препаратов, называемых ингибиторами поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP). PARP-ингибиторы предназначены для уничтожения раковых клеток, которые уже потеряли способность восстанавливать ДНК с помощью гомологичной рекомбинации. Эти препараты «добивают» способность клеток к репарации ДНК, тем самым убивая их.

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