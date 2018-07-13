Названа причина особо опасного рака у мужчин

Ученые Университета Кардиффа (Великобритания) обнаружили мутацию, которая способствует развитию агрессивной формы злокачественных опухолей, называемой кастрационно-резистентным раком предстательной железы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicaXpress.

Известно, что пациенты с метастатическим раком предстательной железы изначально хорошо реагируют на гормональную терапию, при которой снижается концентрация мужских половых гормонов. В то же время почти у всех больных в конечном итоге — примерно через 2-3 года — развивается кастрационно-резистентная опухоль, которая не может быть излечена, несмотря на низкий уровень тестостерона.

Исследователи выяснили, что мутация, затрагивающая ген PIK3CA в клетках предстательной железы, способствует развитию агрессивной формы новообразования. PIK3CA кодирует белок, являющийся субъединицей фермента фосфоинозитид-3-киназы (PI3K), участвующего в процессе роста, деления клеток и их ухода от апоптоза (программируемой клеточной гибели). Другой ген PTEN отвечает за блокирование активности PI3K, и мутации в нем также вызывают развитие опухолей.

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