Найден способ предотвратить последнюю стадию рака

Ученые Тулейнского университета в США обнаружили, что несколько типов уже применяющихся лекарственных препаратов могут быть эффективными в борьбе с образованием метастазов, которые характерны для терминальной стадии раковых опухолей. Эти соединения помогают предотвратить передачу химических сигналов через экзосомы между злокачественными клетками. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Экзосомы представляют собой микроскопические пузырьки, состоящие из липидной мембраны и содержащихся в ней молекул белков и РНК. Показано, что в экзосомах, выделяемых раковыми клетками, имеются вещества, стимулирующие рост опухоли. Например, пузырьки могут транспортировать онкогены в соседние клетки, усиливая пролиферацию последних, или белки (например, MT1-MMP,), которые делают ткани, окружающие опухоль, уязвимыми к проникновению в них злокачественных клеток. Кроме того, в экзосомах могут содержаться сигнальные факторы, подавляющие активацию иммунной системы.

Ученые проанализировали 4580 известных фармакологически активных соединений и одобренных FDA препаратов. Оказалось, что 22 из них, включая антибиотики, противогрибковые и противовоспалительные средства, способны предотвратить высвобождение экзосом из клеток рака предстательной железы и затормозить прогрессирование опухоли.

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