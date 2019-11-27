Россия
 
Последние новости
Назван лучший сейв 13-го тура АПЛ
Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка
Греф рассказал о необходимости реформы системы высшего образования в России
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото
Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Ударившийся головой турист скрылся в кустах и умер
Пухлый енот попытался проникнуть в квартиру россиян и застрял
Новости партнеров

Описаны последствия приема российских и импортных лекарств

Перейти в «Мою Ленту»

Родители описали последствия приема российских препаратов их тяжелобольными детьми. Как «Ленте.ру» рассказали матери больных муковисцидозом детей Лейла Морозова и Ольга Шеремет, переход с импортных лекарств на отечественные аналоги сопровождается осложнениями, дешевые дженерики российского производства иногда попросту не действуют, в то время как продукция зарубежных фармкомпаний исчезает из России.

Муковисцидоз — неизлечимое генетическое заболевание. При нем легкие и бронхи больного забиваются слизью, которая начинает гнить и разрушать весь организм, и даже стабильный пациент должен каждый день выпивать «горсть таблеток». Антибиотики, бронхолитики и ферменты им, как льготной категории, государство должно выдавать бесплатно. Однако, как рассказала Лейла Морозова, из-за импортозамещения практически все проверенные лекарства заменили на более дешевые аналоги российского производства.

«В прошлом году мы по всей России пытались предотвратить перевод с импортных ферментов на российские. У тех, кто принимал наш препарат, он вообще не работал. А с государственными антибиотиками — тоже беда. В лучшем случае они не действуют, в худшем — вызывают осложнения», — отметила собеседница «Ленты.ру».

По словам Ольги Шеремет, «помогающий всем» препарат не подошел ее дочери. «Как только дочери его вели, у нее практически сразу началась тошнота, сильная рвота, понос, — рассказала она. — Хорошо, что врачи были рядом и увидели. Они потом зафиксировали это в выписке».

Шеремет отметила, что по всем признакам у ее дочери приближается очередное обострение болезни, и она стала на всякий случай искать в аптеке европейский антибиотик «Фортум». «А его нет нигде, — сказала она. — Как оказалось, искала я не одна. Активные родители обратились в российское представительство компании-производителя. Выяснилось, что последняя поставка "Фортума" была в сентябре, больше он завозиться в страну не будет».

По существующему регалменту, если импортозамещенное лекарство кому-то не подходит, то лечащий врач фиксирует побочные эффекты, затем созывается врачебная комиссия, которая рекомендует закупку нужного препарата. В случае положительного решения Минздрава проводятся торги, а отрицательный вердикт можно обжаловать в суде, но на это, по словам родителей больных детей, уходит много времени.

Как «Ленте.ру» рассказал Президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский, с рынка в России уходят около 900 импортных препаратов, а 25 процентов государственных аукционов сорваны. «Льготники массово отказываются от лекарств, некоторые лечебные учреждения стали должниками и не могут купить лекарства, пациенты не получают не только незарегистрированных противоэпилептических препаратов, но привычные им инсулины, преднизолон, необходимые лекарства от рассеянного склероза, онкологии и прочего», — добавил он. Официально некоторые производители говорят, что вынуждены взять паузу на перерегистрацию лекарств в России, однако пациенты уверены, что лекарства не вернутся. Родители детей, больных муковисцидозом, опубликовали петицию с требованием изменить ситуацию с вытеснением лекарств российскими дженериками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Закупленный для тяжелобольных детей «Диазепам» доехал до России
Россиянам начали продавать лекарства в кредит
Раскрыты подробности уголовного дела против спасшего сотни детей хирурга
Другие материалы рубрики
Россия00:0123 ноября

«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»

Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
23:2426 ноября

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

22:3426 ноября

В России захотели увеличить предельный возраст для ректоров

21:4026 ноября

Родители забили тревогу из-за увлечения российских детей сосательным табаком

Россия00:0121 ноября

«Эта война никому нахрен не была нужна»

Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
20:4126 ноября

Названы быстро согревающие в мороз продукты и напитки

20:0626 ноября

В Госдуме объяснили отмену 50-рублевых выплат для детей

20:0526 ноября

Закупленный для тяжелобольных детей «Диазепам» доехал до России

Россия00:0619 ноября
Аня Ольшевская

«Разве бывает, что ничего не болит?»

Этой девочке надо вернуть нормальную жизнь. Нужна ваша помощь
19:4426 ноября

Россиянам объяснили невозможность сделать лишний выходной в Новый год

19:0626 ноября

Жестоко избившие сверстницу российские школьницы оказались поклонницами АУЕ

18:3026 ноября

Россиянка нашла пакеты с человеческими останками и сняла их на видео

Россия
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В России захотели увеличить предельный возраст для ректоров
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Родители забили тревогу из-за увлечения российских детей сосательным табаком
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Названы быстро согревающие в мороз продукты и напитки
Все материалы
Мир
Турция отказалась поддержать план НАТО при нападении России
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Папа Римский назвал переговоры России и Украины примерными
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
В России назвали последствия выхода США из Договора по открытому небу
Пошли стеной
 
CША забеспокоились из-за турецких испытаний C-400
Все материалы
Бывший СССР
На Украине порассуждали о перспективах возвращения «похищенных» унитазов
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Названо число погибших в Донбассе детей
Все материалы
Экономика
К банкротству подошел миллион россиян
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
В Кремле обсудили газовое будущее России и Украины
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Сбербанк назвал сумму средней платы за услуги ЖКХ
Три пенсии вместо одной
Как разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
Российский миллиардер резко похудел
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
Внутри древнего осколка чужой планеты нашли окаменелости
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Россия впервые показала США супероружие
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
«Адмирала Горшкова» заметили с «абсолютным оружием»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Турция испытала F-16 против С-400
Все материалы
Спорт
Назван лучший сейв 13-го тура АПЛ
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
Опубликована переписка Месси с Неймаром
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Оценена вероятность массового оттока спортсменов из России
Все материалы
Культура
Опубликован список лучших фильмов десятилетия
Мистика, да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Скарлетт Йоханссон пожалела о своей неосведомленности о проблемах трансгендеров
Владимир МединскийМифы Министерства культуры
Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле
В России впервые покажут «Русалочку» под звуки оркестра
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Режиссер «Звездных войн» обвинил забывчивого актера в утечке сценария
Все материалы
Интернет и СМИ
Дурова вызвали в суд
Великое советское завтра
 
Врачи рассказали о глупых попытках пациентов определить диагноз через интернет
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Кадырова обнаружили на фото немецкой армии
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Мать запретила детям видеться с новой возлюбленной отца и нарвалась на критику
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян раскрыла секрет «приготовления» M&M's
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Модель появилась на публике в прозрачном комбинезоне
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Жена Зеленского избавится от оскорбившего императора платья
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Названы главные модные провалы десятилетия
Все материалы
Путешествия
Названы самые дешевые туры на море в предновогодний сезон
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Амстердам избавится от «квартала красных фонарей»
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Последствия столкновения двух самолетов и бензовоза сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Огромный питон выскочил из воды, проглотил оленя и попал на видео
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Мужчина вышел во двор и получил стрелу в колено
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Дикие свиньи растерзали сиделку перед домом стариков
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
В деле о дрезденском ограблении появились первые подозреваемые
Все материалы
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
В России скоро появится Volkswagen Jetta мексиканской сборки
В России сертифицировали обновленную Lada 4x4
Новый Renault Sandero получит гибридную версию
Все материалы
Дом
Российского застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Испугавшиеся за свою жизнь россияне вывесили плакат «Путин, помоги»
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Реновация вдвое сократит расходы москвичей на услуги ЖКХ
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Российского губернатора попросили в стихах спасти от морозов
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы