Закупленный для тяжелобольных детей «Диазепам» доехал до России

В Россию доставлены 3,1 тысячи упаковок незарегистрированного препарата от эпилепсии «Диазепам», предназначенного для купирования судорожного синдрома у тяжелобольных детей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Минздрав совместно с региональными органами здравоохранения займется отгрузками медикамента в субъекты страны. О потребности в «Диазепаме» ранее заявили в 45 регионах, с ними заключены договоры дарения. Лекарство должно доехать до заказчиков до 29 ноября.

В свою очередь, Минпромторг налаживает собственное производство «Диазепама» в России на базе ФГУП «Московский эндокринный завод». Ожидается, что выпуск препарата начнется в конце 2020 года.

Ранее в Россию были ввезены «Клобазам» и «Фризиум». Всего в страну ввезено 10 720 упаковок психотропных препаратов из 11 270 обещанных правительством. На их закупку, ввоз и распределение выделено 26,1 миллиона рублей.

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