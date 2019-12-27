Общественники подвели итоги года

Уходящий год был для Общественной палаты России был очень насыщенным, удалось реализовать много важных социальных инициатив, рассказала секретарь ОП Лидия Михеева. Ее слова приводятся на сайте палаты.

Так, был запущен онлайн-опрос общественного мнения по положениям законопроекта о домашнем насилии. Мнение граждан будет учитываться при проведении общественных слушаний и формировании рекомендаций для законодателей, заверила Михеева.

Также общественники провели экспертизу 21 проекта нормативно-правовых актов. В начале 2020 года запланировала ревизия законодательства по НКО, которое не менялось с 1990-х годов, рассказала секретарь.

«Создание благоприятных условий для деятельности некоммерческих организаций — один из приоритетов для нас», — подчеркнула она.

Огромным прорывом Лидия Михеева назвала закон о паллиативной помощи. По ее словам, именно общественные организации задали структуру законопроекта и вектор направления движения для государственных институтов.

Кроме того, Общественная палата активно включилась в решение кризисной ситуации с лекарствами для больных муковисцидозом. Главным итогом усилий членов Общественной палаты стало письмо Минздрава о порядке закупок лекарственных препаратов на основании заключений врачебных комиссий.

Другим важным сегментом работы стало формирование общественных наблюдательных комиссий. В 2019 году прошла ротация составов ОНК в 45 регионах России. Впервые комиссии появились в Чукотском и Ненецком автономных округах, говорится в сообщении.

В 2019 году Общественная палата запустила совершенно новый инструмент — подготовку специальных докладов, посвященных анализу тех или иных социальных проблем, вопросов социальной и экономической политики.

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