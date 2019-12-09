Избран новый секретарь Общественной палаты России

Главой Общественной палаты России выбрали Лидию Михееву, ранее занимавшую пост заместителя секретаря организации. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 9 декабря.
Ее заместителями были избраны академик РАН Лео Бокерия и общественный деятель Владислав Гриб.
Должность руководителя ОП оставалась вакантной с 21 октября, когда президент назначил экс-секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем президентского Совета по правам человека.
Михеева также возглавляет Исследовательский центр частного права при президенте РФ. Михеева является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом РФ.
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