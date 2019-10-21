Валерий Фадеев назначен главой СПЧ

Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте организации в понедельник, 21 октября.

Кроме того, решением главы государства из Совета исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Журналист Кирилл Вышинский введен в состав СПЧ. По его словам, он будет курировать вопросы соблюдения прав российских представителей средств массовой информации за рубежом.

Накануне Михаил Федотов рассказал агентству РИА Новости, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО.

О скорой отставке Михаила Федотова с поста главы СПЧ стало известно 17 октября. Сообщалось, что это связано с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе.

Федотов возглавил Совет по правам человека в 2010 году.

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