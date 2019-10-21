Путин исключил Шульман из СПЧ

Политолога Екатерину Шульман исключили из президентского Совета по правам человека. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, приложив к записи фото указа президента России Владимира Путина.

Материалы по теме «Это не какая-то российская беда» Почему чиновники порой не слышат россиян и как им найти общий язык

«Все, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков [глава международной правозащитной группы «Агора»], Илья Шаблинский [профессор ВШЭ], мои поздравления. Остальным труднее», — написала она.

Ранее стало известно, что главой СПЧ вместо 70-летнего Михаила Федотова назначили Валерия Фадеева. Об отставке Федотова стало известно 17 октября. Сообщалось, что это связано с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе. Федотов возглавлял СПЧ в 2010 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!