В Общественной палате высказались о решении Федотова покинуть пост главы СПЧ

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подходит к любому вопросу в своей работе корректно и юридически выверено. Об этом рассказал заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По его словам, с нынешним главой СПЧ всегда можно спокойно и содержательно обсудить любой вопрос, даже если он не согласен с мнением собеседника.

Григорьев также выразил уверенность, что Федотов решил покинуть свой пост в том числе из-за усталости. «Именно то, что руководитель Совета одновременно является советником президента, придает СПЧ такой вес и содержание, а также позволяет не только регулярно доносить до первого лица нужную информацию, но и влияет на весь бюрократический аппарат», — добавил Григорьев.

Он отметил, что на посту главы Совета Федотова сменит человек известный, публичный, авторитетный и активный.

Также Григорьев высказался о разделении должности главы СПЧ и советника президента: по его мнению, это контрпродуктивно для работы Совета. «Это означало бы резко уменьшить вес самого СПЧ, сделать его действия на порядок менее значимыми», — подчеркнул замруководителя рабочей группы.

О том, что Михаил Федотов вскоре покинет пост главы Совета по правам человека, стало известно накануне, 17 октября. По некоторым данным, это связано с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе — в сентябре Федотову исполнилось 70 лет. Сообщалось, что его пост может занять секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

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