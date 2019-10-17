Названа причина скорой отставки главы СПЧ

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на свои источники.

Эту информацию подтверждает также источник «Интерфакса». Собеседники РБК назвали основным претендентом этот пост секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.

Федотов в сентябре отметил 70-летие, в Совет по правам человека он пришел в 2010 году.

В 1990-х годах Федотов занимал должности замминистра и министра печати. Спустя восемь лет стал секретарем Союза журналистов. В 2014-м он был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие гражданского общества. Автор научных работ, в частности, по проблемам конституционного и информационного права.

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